Отец и сын умерли вместе в квартире и пролежали пять лет, превратившись в мумии

В одной из квартир Екатеринбурга обнаружили мумифицированные тела отца и его взрослого сына. По предварительным данным, они пролежали в закрытом помещении около пяти лет.

Как стало известно, оба мужчины были серьезно больны. Один не ходил, а другой имел проблемы с головой. Однако от чего именно они скончались – пока неясно. Родственники у умерших хоть и были, но последние года совершенно не интересовались их судьбой. Они подняли тревогу лишь тогда, когда стали получать огромные счета за коммуналку.

Чтобы разыскать отца с сыном, их близкие обратились в полицию, а те вскрыли дверь квартиры и нашли высохшие тела. Примечательно, что все эти годы никто из соседей не жаловался на зловонный трупный запах.

Ранее мужчина из Коломенского района засунул себе в анальное отверстие бутылку газировки и не смог ее вытащить. Пришлось проводить операцию.