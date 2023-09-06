Отца оштрафовали на 15 тысяч: учениц не пустили на порог школы

В Ярославе двух школьниц не допустили до уроков из-за отказа делать пробу Манту. Возмущенный отец девочек обратился в суд, но закон оказался на стороне образовательного учреждения. Об этом сообщает 76.ru.

Все началось еще в 2022 году. Тогда в одной из школ Ярославля ученикам проводили плановую пробу Манту. Родители двух девочек написали отказ от процедуры, однако они не предоставили заключение от врача-фтизиатра об отсутствии у детей туберкулеза.

В итоге школьницам запретили приходить в учебное заведение, пока они не принесут необходимые справки. При этом преподаватели отправляли девочкам в электронной форме конспекты, домашние задания и нужную литературу.

Отец учениц подал иск в Фрунзенский районный суд, но там встали на сторону школы, поскольку действия администрации направлены на охрану здоровья и соблюдение прав всех несовершеннолетних, обучающихся в учреждении.

Но мужчина не успокоился и попытался подать апелляцию. Только вот Ярославский областной суд оставил решение без изменения. Тогда родитель школьниц обратился во Второй кассационный суд, но и здесь его ждала неудача.

Более того, во время судебных разбирательств мужчина снял несколько видеороликов, в которых раскритиковал действия директора школы. Полученные кадры он опубликовал в соцсетях.

В свою очередь, директор учебного заведения тоже отправилась в суд, заявив, что отец школьниц унижает ее честь и достоинство.

«По иску директора школы решением суда, оставленным без изменения судебной коллегией Ярославского областного суда 4 сентября 2023 года, на отца детей возложена обязанность удалить со страницы в социальной сети посты с данными видеозаписями, с него в пользу директора школы взыскана компенсация морального вреда в размере 15 000 рублей», – передают в Ярославском областном суде.

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