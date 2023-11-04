Оставила прощальное сообщение: шестиклассница сбежала из дома, чтобы выйти замуж

В Волгоградской области школьница сбежала из дома к жениху в Пензу. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Все произошло 1 ноября. После уроков шестиклассница заказала такси и выехала из дома к вокзалу. 12-летняя девочка оставила матери смс, в котором пояснила, что решила вступить в брак с молодым человеком из Пензы. Предположительно, со своим избранником она познакомилась в социальных сетях.

Отмечается, что до этой ситуации ребенок никогда не сбегал из дома и хорошо учился. На данный момент стражи правопорядка заняты поисками маленькой невесты и установлением личности ее жениха.

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