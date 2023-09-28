«Хочу пошалить»: штукатур бросил ремонт и предложил заказчице оплатить работу натурой

Женщина наняла для побелки в дом штукатура. Однако вместо денег мужчина потребовал у заказчицы секс. Об этом сообщает Daily Star.

Несколько лет назад Эми хотела сделать дома ремонт и подбирала для этого рабочих, ориентируясь на отзывы в интернете. Оштукатурить стены она наняла взрослого мужчину, который спустя три дня работы бросил все, собрал инструменты и исчез.

Женщина написала ему сообщение, в котором спросила, когда ей ждать выполнения заказа. В ответ мужчина сказал, что не вернется, поскольку «хочет затащить ее в постель».

«Вот почему я не вернусь. Не вернусь, потому что хочу пошалить с тобой. Вернусь, если ты согласна. Об оплате можешь не беспокоиться», – пояснил штукатур.

В свою очередь, Эми подметила, что мужчина «годился ей в отцы». К тому же женщина уверена, что не давала никаких поводов для подобных мыслей.

«Я всего несколько раз напоила его чаем, одетая в мою розовую пушистую пижаму», – утверждает она.

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