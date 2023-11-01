Операция по спасению кота-заложника в Москве: что происходит с запертым в машине животным

Прямо в центре Москвы прохожие заметили кота-заложника. Его заперли во внедорожнике без воды. Предварительно, он находится в машине уже четыре дня.

По словам очевидцев, хозяин оставил животное одного еще 29 октября. Он достал церковные принадлежности и стал говорить, что он пророк. После этого его отправили на обследование в психиатрическую клинику. Кот же остался в салоне авто, окруженный различным мусором. Из еды там были апельсины, орехи и кастрюля с арбузом.

Вызволять бедного заложника к Большому театру прибыли не только активисты, но и сотрудники правоохранительных органов. В итоге им удалось вскрыть машину и спасти кота. Сейчас он уже находится в безопасности в отделении полиции.

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Источник: Telegram-канал SHOT.