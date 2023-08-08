Житель Перми издевался над женой с детьми и отобрал у них единственное жилье

В Перми женщина судится с бывшим мужем и свекровью, которые отобрали у нее и ее детей единственные жилье.

Пермячка рассказала, что бывший муж издевался над ней и ее сыновьями, а также обманом заставил переписать ее квартиру на мать мужчины, которая теперь их выселяет.

Сейчас дело о выселении из квартиры мамы с детьми направили на новое рассмотрение. По словам судьи, сделка о продаже квартиры была проведена без учетов интересов детей. На данный момент женщине суд разрешил пользоваться квартирой до марта 2024 года.

Подчеркивается, что мужчина отбирал деньги у жены, ограничивал в потреблении воды, избивал пасынка, а родного сына окунал в ледяную воду. Из-за этого женщина решила развестись с мужем.

Сейчас пермский гарнизонный суд расследует дело по статье об умышленным причинение вреда здоровью малолетнему в отношении бывшего супруги женщины.