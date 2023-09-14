Обжег лицо утюгом и сбежал: мужчина жестоко расправился с матерью четверых детей

Во Франции мужчина напал на партнершу и издевался над ней горячим утюгом, об этом сообщает Газета.Ru.

12 сентября в городе Атис-Монс рядом с Парижем мужчина напал на свою сожительницу. Сначала он выгнал девушку на улицу полностью голой, а когда она захотела вернуться в дом, мужчина начал прижигать ее лицо и руки утюгом. Он также отрезал ей волосы и угрожал расправой.

Когда на место приехали полицейские, неизвестный сбежал с места преступления. Сейчас его разыскивают. Известно, что у девушки есть четверо детей, в момент происшествия они находились в школе. Хотя женщина и угодила в больницу, заявление на возлюбленного она писать не стала. Выяснилось, что мужчина не имеет разрешения на пребывание во Франции и за совершенное ему может грозить депортация.

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