Новорожденную девочку положили в сумку и оставили у магазина: малышку нашли прохожие

В Великобритании пара выгуливала собаку и обнаружила на обочине дороги возле магазина сумку, в которой лежала новорожденная девочка. Об этом сообщает Mirror.

Ребенок был завернут в полотенце. На улице стояла минусовая температура, и британцы начали переживать, что младенец мог получить переохлаждение. Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

До приезда экстренных служб прохожие согревали девочку. Врачи отвезли ребенка в больницу. У новорожденной не обнаружили никаких травм и видимых повреждений. Сейчас стражи правопорядка разыскивают мать малышки.

Ранее мы писали, что женщина заметила следы крови на белье и заявила в полицию об изнасиловании в поезде.