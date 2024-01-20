Опубликовано 20 января 2024, 22:00
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Новорожденную девочку положили в сумку и оставили у магазина: малышку нашли прохожие
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В Великобритании пара выгуливала собаку и обнаружила на обочине дороги возле магазина сумку, в которой лежала новорожденная девочка. Об этом сообщает Mirror.
Ребенок был завернут в полотенце. На улице стояла минусовая температура, и британцы начали переживать, что младенец мог получить переохлаждение. Они сразу же вызвали бригаду скорой помощи и полицию.
До приезда экстренных служб прохожие согревали девочку. Врачи отвезли ребенка в больницу. У новорожденной не обнаружили никаких травм и видимых повреждений. Сейчас стражи правопорядка разыскивают мать малышки.
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Автор:Екатерина Нако