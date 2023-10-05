Неудовлетворенный 77-летний пенсионер подал в суд на секс-шоп из-за игрушки

В Санкт-Петербурге 77-летний мужчина остался недоволен приобретенной секс-игрушкой и подал в суд на магазин интимных товаров. Он отметил, что устройство оказалось бракованным и сломалось уже на второй день использования.

Как стало известно, пенсионер хотел порадовать себя, поэтому отправился в секс-шоп, где ему посоветовали вакуумную помпу с насадкой. За нее он отдал примерно полторы тысячи рублей и довольный пошел домой, чтобы проверить ее на практике. Однако стоило россиянину приглядеться, как он заметил, что товар ему продали с браком. Резинка порвалась, да и на других частях предмета были замечены старые трещины.

Сначала пенсионер попытался урегулировать этот вопрос с магазином, но персонал отказался делать возврат или обмен. Тогда пожилой мужчина решил обратиться в суд. Он потребовал, чтобы была проведена экспертиза, и ему вернули потраченные деньги, а также добавили к ним неустойку - 486 рублей, компенсацию морального вреда - 15 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мать и дочь потеряли сознание после того, как поели купленных в супермаркете куриных шариков.

Источник: 78.ru.