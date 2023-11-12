«Неприятный» случай в кондитерской: вместо пирожных клиентке доставили раздавленную крысу

В Сингапуре женщина заказала пирожные, а вместо сладостей получила из кондитерской раздавленную крысу. Об этом сообщает Mothership.

Как передает жительница, как только она открыла пакет, доставленный курьером, то сразу почувствовала резкий запах. Она вытащила упаковку с пирожными и увидела, что на дне лежит крыса. Клиентка кондитерской отправила в магазин жалобу и призвала местное продовольственное агентство расследовать это дело.

Сотрудники магазина заявили, что при просмотре записей камер видеонаблюдения они не заметили никаких нарушений при комплектовании заказа. Несмотря на это, руководство пообещало провести тщательное внутреннее расследование и узнать, как крыса оказалась в пакете.

«Мы относимся к этому очень серьезно и тесно сотрудничаем с поставщиками упаковки, чтобы разобраться в инциденте», – говорится в сообщении.

Принося «искренние извинения» за «неприятный опыт», работники кондитерской заверили, что обязательно вернут женщине деньги за заказ.

Ранее мы писали, что мужчина с ножами и без одежды поднял на уши весь город.