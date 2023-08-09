В Якутске неизвестный мужчина выстрелил в голову четырехлетней девочке и скрылся с места преступления. На данный момент полиция до сих пор не смогла задержать подозреваемого. Подробности рассказала сестра пострадавшей.

По словам девушки, все произошло еще 29 июля. Она гуляла с ребенком, когда в какой-то момент девочка не схватилась за голову, резко остановившись посреди дороги. Сначала ее сестра посчитала, что она капризничает из-за мошкары, но затем заметила кровь.

«Вдруг чувствую, что мои пальцы стали липкими и влажными. Убираю руки от головы и вижу, что у сестренки сочится кровь. У меня чуть не случилась истерика», - вспомнила россиянка.

В то, что произошел несчастный случай, девушка не верит, так как при таком раскладе неизвестный бы подошел и все объяснил. Однако он экстренно скрылся сразу после выстрела. Также она уточнила, что сначала подумала, что он был вооружен рогаткой. Но позже определили, что это был все-таки пистолет.

На данный момент уже 11 дней нет продвижения в этом деле. Ребенок же постепенно восстанавливается. В больнице несовершеннолетней поставили диагноз ««рваная рана кожи головы». Сотрясения мозга удалось избежать. Расследование продолжается.

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