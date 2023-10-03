Не смог ничего объяснить: спасатели вызволили из дымохода обнаженного пленника

Сотрудники МЧС провели спасательную операцию по вызволению мужчины из дымохода в Калининградской области. Местный житель по какой-то причине оказался заблокирован в трубе голым, передает Telegram-канал МЧС Калининградской области.

Инцидент произошел в Светлогорске. Обнаженный мужчина провалился в дымоход на улице Пригородной. Спасать его прибыли сотрудники МЧС. На вызволение пленника потребовались несколько минут. При этом мужчина, которого достали из трубы, оказался полностью голым. Свой внешний вид он никак не объяснил. Сейчас в случившемся разбираются правоохранители.

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