«Не ожидал такой находки внутри себя»: мужчине извлекли из плеча 6-сантиметровый обломок клинка

Житель Подмосковья обратился к врачам с жалобами на резаную травму плеча. После осмотра выяснилось, что там у мужчины застрял 6-сантиметровый обломок клинка, передает «Вечерняя Москва».

Врачи поинтересовались у пациента, каким образом он получил такое тяжелое ранение. Однако пострадавший не смог вспомнить при каких обстоятельствах это произошло. В итоге была проведена операция — осколок был извлечен, а мужчина через некоторое время выписан из больницы.

«Специальными кусачками мы извлекли обломок ножа и зашили рану. Пациент, конечно, не ожидал такой "находки" внутри себя. Но обломок оставил себе на память», — рассказали медики.

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