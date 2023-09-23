Названы марки колбас, которые продаются в Питере и содержат африканскую чуму

В Питере обнаружили в свободной продаже колбасу, ветчину и сосиски, которые могут содержать вирус африканской чумы. Об этом сообщает РБК.

Россельхознадзор разослал по торговым точкам требование снять с продажи продукты двух производителей: «Стародворские колбасы» и «Владимирский стандарт». В регион поставлялись мясные продукты, зараженные вирусом африканской чумы свиней.

Отмечается, что этим производителям принадлежат сразу несколько торговых наименований: «Колбаса Филейская», «Колбаса докторская Вязанка», «Ветчина Филейская», «Ветчина Филейская Столичная», «Ветчина вареная вязанка «Столичная», «Вязанка Ветчина Филейская Столичная», «Ветчина Филейная», «Ветчина вареная вязанка «Филейская».

Также зараженные колбасы нашли в других частях России: Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Якутии.

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