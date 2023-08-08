Насиловал семь лет: 17-летняя девочка рассказала о домогательствах отчима на глазах у младшего брата

В Москве 17-летняя девочка обвинила отчима в многолетнем насилии. По ее словам, мужчина годами приставал к ней и принуждал к половому акту в тайне от ее матери. При этом не смущало его даже присутствие в комнате малолетнего сына.

О преступлениях россиянина стало известно только спустя семь лет после их начала. Подросток была на даче вместе с мужем родительницы, когда он в очередной раз начал проявлять к ней излишнее внимание. Несовершеннолетней удалось спрятаться от него и позвонить маме. По телефону ничего рассказать она так и не смогла из-за истерики. Единственное, что поняла женщина – нужно отправляться к дочери.

Когда мать приехала за город, девочка призналась ей, что в течение семи лет ее насиловал отчим. После полученной информации москвичка незамедлительно забрала детей и подала заявление в полицию. Сама она поделилась, что за все эти годы ни разу не замечала ничего странного в поведении мужа. Пострадавшая школьница объясняет это тем, что акты происходили, когда родительницы не было дома. Кроме того, часто мужчина приставал к падчерице в состоянии алкогольного опьянения.

На данный момент подросток уже находится в безопасности. А сотрудники правоохранительных органов проверяют ее показания.

Ранее стало известно, что сказал на допросе подросток, зарезавший из ревности 17-летнюю подругу.