Найдена странная записка: в Петербурге ищут пропавшего режиссера БДТ Никанорова

Режиссер Большого драматического театра Александр Никаноров пропал в четверг, 21 сентября. Мужчина уехал из дома на велосипеде и не вернулся, об этом сообщает РИА Новости.

Первыми о пропаже Никанорова сообщили его коллеги по театру. Сейчас сформированы отряды из волонтеров и друзей режиссера, которые третьи сутки ищут пропавшего мужчину. Отмечается, что Александр оставил дома телефон и паспорт.

Нашли в квартире мужчины и странную записку. В ней режиссер попрощался с родными и попросил никого не винить в его смерти. Знакомые Никанорова рассказали, что последнее время он страдал от депрессии.

«У него складывалась карьера, в этом главная загвоздка. Я могла бы понять, если бы человек ушел в себя», — рассказала актриса Дарья Кулик.

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