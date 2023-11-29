На озере ушел под лед табун лошадей: спаслись только единицы

В Челябинской области на озере Кожакуль провалилось под лед стадо лошадей. Об этом сообщает портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

По информации источника, шесть лошадей ушли под лед. Сотрудники специализированной пожарно-спасательной части смогли помочь только двум особям: они были спасены методом прорубания льда до береговой линии. Специалисты прорубили 150 метров при помощи бензопил и топоров.

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