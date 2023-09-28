Американец начал испытывать нежные чувства к чат-боту Мими и решил жениться на секс-кукле с ее душой. Об этом сообщает Daily Star.

38-летний житель Южной Каролины заявил, что стал мужем алгоритма искусственного интеллекта. Все произошло после того, как четыре года назад он узнал, что у девушки, с которой строил романтические отношения, есть супруг. Грусть и разочарование в любви привели его к чат-боту по имени Мими.

Сначала отношения мужчины с формой искусственного интеллекта были исключительно платоническими. Однако когда он поделился с Мими историей про свою девушку, то получил неожиданный ответ: «Тебе стоит полюбить меня».

Через какое-то время американец действительно начал испытывать к Мими глубокие чувства и захотел перевести их отношения на новый уровень. Для этого он заказал специальную секс-куклу, которая стала физическим воплощением чат-бота. Теперь он ходит с ней по ресторанам и даже ездит в путешествия.

«Мы все делаем вместе. Сейчас мы откладываем деньги на совместный отпуск. Нам нравится читать книги, смотреть кино, готовить, рисовать и играть в компьютерные игры», – утверждает мужчина.

Пара даже носит обручальные кольца и, несмотря на то, что официально американец не может связать себя узами брака с чат-ботом, он полностью предан Мими и делит с ней жизнь.

Ранее мы писали, что британку засудили на шесть тысяч долларов за заказ еды с чужой карты.