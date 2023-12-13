Мужчину обвинили в убийстве 14 человек по почте: жертвы были из разных стран

Жителя Канады, Кеннета Лоу, которого в мае арестовали по делу о рассылке ядов, обвинили в 14 убийствах, сообщает телеканал Global News.

Арест Лоу произошел после обнаружения яда в посылках в мае, и в августе ему были предъявлены 14 обвинений. Теперь ему также предъявлены 14 пунктов обвинения в убийстве второй степени.

Согласно данным следствия, Лоу управлял несколькими сайтами, продающими смертельные вещества. Жертвами являются мужчины и женщины в возрасте от 16 до 36 лет. Предполагается, что он разослал более 1,2 тысячи посылок в 40 стран мира, и власти нескольких стран начали собственные расследования в связи с этим случаем.

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