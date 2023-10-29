Мужчине случайно зачислили на карту миллиард: «счастливчик» намерен решать вопрос через суд

Мужчина из Новосибирска внезапно обнаружил на кредитной карте «МТС Банка» миллиард рублей. Об этом сообщает NGS.ru.

Все случилось 18 октября. В тот день гражданин попытался сделать ежемесячный платеж по двум кредитным картам. Кредитки были заблокированы, а на его счету оказался миллиард.

Житель Новосибирска сразу же связался с представителями банка. На горячей линии ему передали, что произошла «техническая ошибка», и оформили жалобу. Затем мужчине пришло смс-сообщение, в котором говорилось, что ему нужно посетить отделение банка.

Но в офисе выяснилось, что карты так и остались заблокированы. Гражданин начал переживать из-за возможной просрочки по платежам. Также он посчитал, что такой крупной суммой могут заинтересоваться в налоговой службе.

Он трижды ходил в офис «МТС Банка» и несколько часов разговаривал по горячей линии, однако это ни к чему не привело. 24 октября этой историей заинтересовалась пресса. Тогда же карты сразу разблокировали и никакого миллиарда на счету уже не оказалось.

Теперь мужчина намерен потребовать через суд компенсацию за моральный вред.

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