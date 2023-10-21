Мужчина устроил двойное убийство бывшей жены

В прокуратуре Красноярска раскрыли подробности шокирующего дела, связанного с двойной попыткой убийства бывшей жены.

Как пишет Kp.ru, супруги проживали вместе с 2018 года и имели двоих детей. Однако спустя некоторое время семейные отношения привели к разводу и разделу имущества. Дети остались жить с матерью, что вызвало недовольство у отца.

Мужчина пытался забрать детей у жены, но ему было отказано, после чего он начал преследовать ее. В ноябре 2022 года мужчина пригласил супругу в библиотеку, где работала его мать, с целью мирного обсуждения. Однако в ходе разговора мужчина взял нож и нанес женщине 17 ножевых ран.

Супруг повез экс-возлюбленную в больницу, но долго катал ее по городу, требуя обсудить раздел имущества и детей. После попытки убийства его объявили в розыск, и он скрылся в Омске.

Однако через некоторое время мужчина снова объявился у бывшей жены. Через пять минут извинений он повалил ее на пол и начал душить ее, удерживая ногами. На помощь пришел брат женщины.

Отмечается, что мужчина был осужден на 13 лет тюрьмы и приговорен к обязательному лечению у психиатра за попытку убить и ограбить свою бывшую супругу.

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