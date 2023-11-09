СЛУЧИЛОСЬ
15:30, 09 ноября 2023
1 мин.

Мужчина с ножами и без одежды поднял на уши весь город: забежал в магазин

Мужчина с ножами и без одежды поднял на уши весь город: забежал в магазин

© Freepik

Обнаженный мужчина с ножами испугал жителей Перми и работников магазина, куда неожиданно забежал. Мимо проезжал участковый полиции, который задержал хулигана. Об этом сообщает Ura.ru.

По данным источника, все произошло утром на Нейвинской улице. Мужчина вооружился двумя кухонными ножами и устроил прогулку по городу без одежды. Сначала он бегал по двору дома, а после забежал в продуктовый магазин. Сотрудники были напуганы. К счастью, недалеко оказался страж правопорядка.

«Полицейский убедил его положить ножи и успокоиться. После этого он скрутил мужчину и удерживал до приезда сотрудников Росгвардии», — говорится в сообщении.

Оказалось, что житель употребил запрещенные вещества, а после у него начались галлюцинации. Ему казалось, что за ним кто-то гонится, поэтому взял ножи и побежал.

Ранее мы писали о том, как молодоженов выгнали из пятизвездочного отеля в первую брачную ночь.

Источник фото:Freepik
Теги:
#инцидент
,
#происшествие
,
#полиция
Редакция
RSS

strasti.ru, 2023 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.