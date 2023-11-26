12:00, 26 ноября 2023
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Мужчина потратил деньги с чужой банковской карты на ставки
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Стражи правопорядка из Самары задержали мужчину, который потратил все деньги с чужой банковской карты. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Самара».
Так, местная жительница обратилась за помощью полиции. Женщина заявила, что с ее карты пропали 25 тысяч рублей, хотя она не совершала никаких покупок.
Правоохранители выяснили, что банковскую карту использовали в различных магазинах и букмекерских конторах. Установить личность вора удалось с помощью камер видеонаблюдения. Злоумышленником оказался 51-летний мужчина.
По словам гражданина, он нашел чужую карту на улице. Он расплатился ей за продукты и одежду, а потом решил сделать ставки на спорт.
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