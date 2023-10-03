Мужчина перестал видеть и говорить после посещения винного бара на отдыхе

Гражданин Соединенных Штатов едва не лишился жизни во время отдыха во Франции. Мужчину экстренно госпитализировали из-за отравления рыбой. Врачи диагностировали у триста ботулизм, передает CBS News.

В начале сентября американец отправился в путешествие по Франции. В один из дней он посетил винный бар в Бордо. Там в качестве закуски ему предложили угоститься сардинами. На следующее утро мужчине стало плохо. Сначала американец пожаловался на головную боль и раздвоение в глазах. По пути в больницу его состояние ухудшилось. В итоге врачи смогли поставить диагноз пациенту, но лишь через пять дней — ботулизм.

Из-за позднего применения лекарства мужчина на время перестал видеть и говорить. Лишь в конце сентября врачи смогли стабилизировать его состояние. После подобного рода испытаний туристу потребуется долгая реабилитация.

Ранее в США мужчина женился на секс-кукле с душой чат-бота. Оказалось, что американец разочаровался в девушках.