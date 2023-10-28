04:00, 28 октября 2023
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Мужчина перестал чувствовать ноги и удивился диагнозу, который поставили врачи
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Пожилой россиянин обратился к врачам Коломенской больницы за помощью — у 68-летнего мужчины отнялись ноги. Сначала он думал, что все дело в какой-то травме, однако медики поставили иной диагноз, передает Doctorpiter.ru.
Врачи Коломенской больницы рассказали пациенту, что у него сахарный диабет. После определения точного диагноза пенсионеру смогли подобрать подходящее лечение. Мужчине пришлось проводить операцию, она проходила в два этапа. В итоге россиянину удалось помочь — он встал на ноги и стал спокойно передвигаться без трости.
Ранее в Московской области местный житель обратился в больницу из-за травмы плеча. У плеча из мужчины изрекли 6-сантиметровый обломок клинка.