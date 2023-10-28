Мужчина перестал чувствовать ноги и удивился диагнозу, который поставили врачи

Пожилой россиянин обратился к врачам Коломенской больницы за помощью — у 68-летнего мужчины отнялись ноги. Сначала он думал, что все дело в какой-то травме, однако медики поставили иной диагноз, передает Doctorpiter.ru.

Врачи Коломенской больницы рассказали пациенту, что у него сахарный диабет. После определения точного диагноза пенсионеру смогли подобрать подходящее лечение. Мужчине пришлось проводить операцию, она проходила в два этапа. В итоге россиянину удалось помочь — он встал на ноги и стал спокойно передвигаться без трости.

Ранее в Московской области местный житель обратился в больницу из-за травмы плеча. У плеча из мужчины изрекли 6-сантиметровый обломок клинка.