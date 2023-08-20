Мужчина неизвестным образом проник в канализацию и задохнулся испарениями

В Челябинской области мужчина погиб, попав в канализацию. При этом до конца все еще неизвестно, как именно он туда проник.

Тело россиянина было обнаружено в одном из колодцев. По предварительным данным, он, оказавшись под землей, задохнулся канализационными испарениями. Следов насильственной смерти не было найдено.

Примечательно, что местный житель был еще совсем молод. На момент смерти ему исполнилось только 36 лет. Обстоятельства его гибели все еще выясняются.

Ранее появились подробности убийства, совершенного неизвестным еще в 1999 году. Кто-то жестоким образом расправился с молодым парнем. Теперь стало известно, что, вероятно, целью преступления было ограбление. Напомним, что россиянина не просто лишили жизни, а еще и расчленили, а затем спрятали куски тела во дворе одного из домов.