Мужчина едва не лишился пениса из-за эксперимента во время секса

Эксперимент во время секса едва не обернулся для жителя Омска трагедией. Мужчина в состоянии алкогольного опьянения сломал половой орган. С полученной травмой его доставили в больницу, передает Life.ru.

В один из дней пара сидела и распивала алкогольные напитки. Во время застолья парень с девушкой решили заняться сексом и поэкспериментировать. Партнеры выбрали новую позу, и в итоге пожалели. Во время полового акта мужчина услышал хруст. Прибывшие по вызову медики госпитализировали жителя Омска. В больнице у него выявили разрыв белочной оболочки и перелом пениса. Спустя неделю мужчину выписали. Теперь ему нельзя заниматься сексом на протяжении месяца.

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