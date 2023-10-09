«Может случиться с каждым»: девушка забеременела дважды за месяц

26-летняя американка забеременела дважды за месяц. Об этом сообщает New York Post.

Жительница города Питтсбург впервые забеременела в 2020 году. Девушка утверждает, что, узнав радостную новость, она и ее жених перестали предохраняться во время секса.

Однако потом состояние американки резко ухудшилось. Она начала переживать за здоровье малыша и решила обратиться за медицинской помощью.

В ходе обследований выяснилось, что девушка забеременела во второй раз. УЗИ показало, что она станет мамой тройняшек. Это произошло из-за суперфетации – оплодотворения второй яйцеклетки через некоторое время после начала беременности. Девушка призналась, что в тот момент была шокирована и даже расплакалась от неожиданности.

В январе 2021 года на свет появились три здоровые девочки. Американка родила дочерей путем кесарева сечения. Своей историей она поделилась в соцсетях и призвала всех женщин предохраняться даже во время беременности.

«Если это случилось со мной, то может случиться с каждым», – добавила жительница штата Пенсильвания.

Ранее мы писали, что Лиза Боярская с заметно округлившимся животом прокомментировала слухи о третьей беременности.