Москвич сломал нос возлюбленной, которая едва не откусила его половой орган, об этом пишет Telegram-канал Baza.

Ночь страсти для жителя Москвы обернулась травмами для него и его возлюбленной. 34-летний мужчина отдыхал со своей второй половинкой дома, когда вдруг их общая знакомая услышала истошный крик. Оказалось, что во время интимных утех женщина укусила своего парня за половой орган. Да так сильно, что пришлось вызывать «скорую».

Мужчину увезли в больницу, где поставили диагноз — повреждения мягких тканей полового члена. Когда он вернулся домой, то решил выместил всю злость на своей возлюбленной и сломал ей нос. В итоге медикам снова пришлось выезжать по тому же адресу.

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