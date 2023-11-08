Молодоженов выгнали из пятизвездочного отеля в первую брачную ночь: невеста разрыдалась

В Екатеринбурге молодожены хотели провести первую брачную ночь в одном из самых роскошных отелей города, но в итоге оказались в центре конфликта с администрацией и охранниками. Об этом пишет E1.ru.

Еще в августе влюбленные забронировали номер в пятизвездочном отеле, где хотели провести ночь, а утром пойти в спа. За это они отдали почти 16 тысяч рублей. В середине октября у них состоялась свадьба. Счастливые молодожены приехали в отель, но их встретили с просьбой показать паспорта. Молодые люди не брали их с собой.

«Юные леди администраторы сказали, что им нужен только оригинал документа, фото не принимается. Таковы правила», – поделилась девушка.

Пара попросила заселить их, а через 20 минут им якобы привезут документы. Но администрация не стала соглашаться. В ситуацию вмешалась охрана, молодоженам сказали, что они пьяные, что молодые люди не стали отрицать, ведь выпивали на своем празднике. Невеста рассказала, что они с мужем громкоголосые, но не истерили, не ломали ничего и никого не трогали. По словам девушки, мат был. Из-за шума администраторы вызвали наряд Росгвардии.

«У них не поднялась рука удалить нас, потому что они увидели заплаканную невесту и ошеломленного тупостью всего происходящего жениха. Они просто шепотом просили нас уйти», – поделилась девушка.

Скандал в отеле продолжался 40 минут, но пара так ничего и не добилась. Вскоре им вернули деньги за несостоявшийся отдых, но плохие впечатления остались до сих пор.

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