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15:00, 17 августа 2023
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Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву

Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву

© Freepik

Молодой житель Подмосковья косил траву и поранил живот. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Все произошло с 19-летним парнем из Каширы. Он решил убраться на участке и покосить траву, но не позаботился о безопасности, не стал надевать специальную одежду. Во время работы ему в живот случайно прилетел обломок лезвия газонокосилки. Парня с кровоточащей раной доставили в больницу. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Заведующий хирургическим отделением Александр Страчук рассказал, что пациенту провели исследование раневого канала, затем удалили инородное тело, которое прошло через несколько слоев кожи, и наложили швы.

По словам врача, еще бы несколько миллиметров и обломок мог попасть в брюшину и травмировать внутренние органы. Молодой человек выписан. Ему порекомендовали не забывать о средствах защиты.

Источник фото:Freepik
Тег:
#происшествие
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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