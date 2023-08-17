Молодой мужчина чудом остался жив после попытки покосить траву

Молодой житель Подмосковья косил траву и поранил живот. Пострадавшему понадобилась помощь врачей.

Все произошло с 19-летним парнем из Каширы. Он решил убраться на участке и покосить траву, но не позаботился о безопасности, не стал надевать специальную одежду. Во время работы ему в живот случайно прилетел обломок лезвия газонокосилки. Парня с кровоточащей раной доставили в больницу. Было принято решение о хирургическом вмешательстве.

Заведующий хирургическим отделением Александр Страчук рассказал, что пациенту провели исследование раневого канала, затем удалили инородное тело, которое прошло через несколько слоев кожи, и наложили швы.

По словам врача, еще бы несколько миллиметров и обломок мог попасть в брюшину и травмировать внутренние органы. Молодой человек выписан. Ему порекомендовали не забывать о средствах защиты.