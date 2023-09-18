Младенец умер при загадочных обстоятельствах в Петербурге

В Санкт-Петербурге родители обнаружили в квартире маленькую дочь без сознания и сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи приехали утром и констатировали смерть ребенка. Об этом сообщает Фонтанка.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР), на днях девочке должно было исполниться два месяца.

На место также прибыла следственно-оперативная группа, которая установила, что ребенок рос в полной и благополучной семье.

Сейчас специалисты выясняют причину смерти малышки. Для этого ее тело направили в морг.

Ранее мы писали, что в одном из магазинов в Манчестере пенсионер пытался похитить трехлетнего ребенка. Пожилой мужчина хотел увести мальчика, но семилетний брат успел взять его за ногу и закричал. Через некоторое время злоумышленника арестовали. Им оказался 60-летний местный житель.