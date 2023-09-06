Мигрантка, родившая ребенка в притоне, шокировала следователей признанием

Несколько лет назад женщина, живущая в России, потеряла ребенка. Уроженка Средней Азии пыталась забеременеть, но все тщетно. Тогда они с мужем решили обратиться тематические чаты, чтобы изучить, как удочерить ребенка в России.

Вскоре женщине написали с незнакомого номера и предложили за 60 тысяч рублей продать девочку. Пара сначала решилась на отчаянный шаг, однако супруг женщины перед сделкой передумал и пошел в полицию. Правоохранители проинструктировали пару и в момент встречи задержали злоумышленниц. Ими оказались мать ребенка Улмасхон Далимова и ее две спутницы — Хуринсахон Арзиева и Кенжахон Мамадалиева.

В Следственном Комитете рассказали, что все три женщины не имеют регистрации и не признают своей вины.

«Свою вину в ходе следствия они не признали, потому что не видят в продаже ребенка ничего плохого. По их мнению, они помогали бездетной паре обрести счастье», — рассказал руководитель Тимирязевского межрайонного следственного отдела Сергей Смирнов.

Как выяснилось во время суда, мать девочки работала в притоне, там она и забеременела от незнакомого посетителя. 3-месячного ребенка после ареста горе-матери поместили в приют. Возможно, теперь уже легально ее сможет удочерить семейная пара из Средней Азии, но для этого необходимо, чтобы Далимову лишили родительских прав.

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