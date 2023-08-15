21:00, 15 августа 2023
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Мешок с человеческими костями и зубами нашли в мусорном баке в центре Москвы
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В Москве волонтер поискового отряда обнаружил жуткую находку прямо в центре Москвы. В городском мусорном баке лежал мешок, а в нем человеческие череп, кости, зубы и фрагменты одежды.
Отметим, что мужчина, который нашел останки, патрулировал улицы с целью поиска без вести пропавших. На улице Земляной Вал его внимание привлек мешок. Заглянув него, он увидел жуткое: в нем лежал череп с двумя сохранившимися верхними зубами на верхней челюсти, кости кисти рук и лоскуты, которые раньше были одеждой.
На сегодняшний день неизвестно, как и когда умер человек. Все найденное было направлено на экспертизу.
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