Мешок с человеческими костями и зубами нашли в мусорном баке в центре Москвы

В Москве волонтер поискового отряда обнаружил жуткую находку прямо в центре Москвы. В городском мусорном баке лежал мешок, а в нем человеческие череп, кости, зубы и фрагменты одежды.

Отметим, что мужчина, который нашел останки, патрулировал улицы с целью поиска без вести пропавших. На улице Земляной Вал его внимание привлек мешок. Заглянув него, он увидел жуткое: в нем лежал череп с двумя сохранившимися верхними зубами на верхней челюсти, кости кисти рук и лоскуты, которые раньше были одеждой.

На сегодняшний день неизвестно, как и когда умер человек. Все найденное было направлено на экспертизу.

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