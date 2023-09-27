Медсестра сожгла пенсионеру глаз нашатырным спиртом в попытке привести больного в чувства

В Ростове-на-Дону пенсионер ослеп на один глаз после того, как медсестра случайно прыснула ему в глаз нашатырный спирт в попытке привести больного в чувства. Мужчина отсудил у больницы 700 тыс. рублей.

Подробности сообщает сайт kp.ru.

66-летний ростовчанин попал в больницу из-за болезни сердца. Одним утром ему стало плохо, и мужчина вышел в коридор за помощью.

Медсестры испугались, что пациент упадет в обморок, и стали открывать нашатырь. Нечаянно струя попала мужчине в левый глаз.

Он закричал и почувствовал жгучую боль. Глаз промывали водой и содой, но ничего не помогло. На скорой его отправили в другую больницу и положили в реанимацию.

В результате наступила полная слепота – вернуть зрение невозможно. Мужчина требовал от больницы компенсацию в размере 5 млн рублей. Однако его исковые требования удовлетворили частично и назначили 700 тыс. рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве 12-летнюю девочку госпитализировали с ожогом глаза после избиения подругами.