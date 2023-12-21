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14:00, 21 декабря 2023
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МЧС: люди гибнут каждые полчаса при пожарах в праздничные дни

МЧС: люди гибнут каждые полчаса при пожарах в праздничные дни

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Во время новогодних праздников в России в несколько раз увеличивается риск возникновения пожаров. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.

Он отметил, что в обычные дни в России пожары происходят каждые 10 минут, а в новогодние праздники — каждые две минуты.

«Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть каждые полчаса», — цитирует спикера ТАСС.

Главная причина пожаров в новогодние праздники — неисправность электроприборов. Примерно 30% возгораний происходят из-за того, что сеть перегружается. В итоге возникает пожар.

Еще одна причина возгораний — использования открытого огня на даче или в доме, а также пламя от открытой свечи, оставленной без присмотра.

Пиротехника не так часто становится причиной пожара — около 100 возгораний в год. Но ее неправильное использование может вызвать травмы.

Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках в ближайшие дни.

Автор:Елизавета Майская
Тег:
#Новый год
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