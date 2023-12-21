МЧС: люди гибнут каждые полчаса при пожарах в праздничные дни
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Во время новогодних праздников в России в несколько раз увеличивается риск возникновения пожаров. Об этом заявил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС Сергей Воронов.
Он отметил, что в обычные дни в России пожары происходят каждые 10 минут, а в новогодние праздники — каждые две минуты.
«Гибель людей на пожарах в обычные дни происходит каждый час, в новогодние торжества она удваивается, то есть каждые полчаса», — цитирует спикера ТАСС.
Главная причина пожаров в новогодние праздники — неисправность электроприборов. Примерно 30% возгораний происходят из-за того, что сеть перегружается. В итоге возникает пожар.
Еще одна причина возгораний — использования открытого огня на даче или в доме, а также пламя от открытой свечи, оставленной без присмотра.
Пиротехника не так часто становится причиной пожара — около 100 возгораний в год. Но ее неправильное использование может вызвать травмы.
Ранее москвичей предупредили об ухудшении погоды и возможных пробках в ближайшие дни.