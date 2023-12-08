Мать с ребенком выпали из подъемника на лыжном курорте: отец все видел

На австрийском лыжном курорте в Тироле произошел инцидент, в результате которого мать и ее ребенок выпали из подъемника. Информацию об этом сообщил местный телеканал OE24, добавив, что отец семейства, хотя и сумел удержаться, получил легкие травмы.

Все произошло на горнолыжном курорте Майрхофен в долине Циллерталь. По предварительной информации, кресло подъемника столкнулось с другим, в результате чего мать и ее ребенок упали с высоты около 10 метров.

Согласно сообщению, ребенок чудом отделался легкими травмами, а вот у женщины-лыжницы были серьезные повреждения в области таза и спины.

Все трое пострадавших были госпитализированы на спасательном вертолете в ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время правоохранительные органы проводят расследование данного инцидента, а движение подъемника временно приостановлено.

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