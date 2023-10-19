Мать и восьмилетнего сына обнаружили дома без сознания после употребления арбуза

В подмосковном городе Орехово-Зуево местная жительница и ее восьмилетний сын едва не погибли после употребления арбуза. Их обнаружили дома без сознания и госпитализировали, пишет mk.ru.

В беспомощном состоянии жену и ребенка обнаружил глава семейства. Мужчина вызвал скорую помощь, и супругу вместе с сыном экстренно госпитализировали. В больнице новоприбывшим пациентам промыли желудок. При этом следов лекарственного отравления зафиксировано не было. Перед резким ухудшением самочувствия женщина и ее сын ели арбуз, который пролежал на кухне целую ночь при комнатной температуре.

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