21:00, 04 октября 2023
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Мать и дочь поели купленных в супермаркете куриных шариков и потеряли сознание
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В Клину женщина и ее пятилетняя дочь поели куриных шариков из супермаркета и попали в больницу. Девочка потеряла сознание, а ее мать успела открыть дверь медикам, после чего тоже свалилась с ног.
Подробности сообщил Telegram-канал Mash.
Врачи диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Когда пострадавших привели в чувства, они рассказали, что ели куриные шарики из крупного супермаркета. Магазин расположен недалеко от вокзала.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли девочку, которая ходила с бумажкой в носу. Ребенок две недели не замечал это, пока родители не почувствовали запах из носа. Потребовалась операция.