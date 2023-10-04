Мать и дочь поели купленных в супермаркете куриных шариков и потеряли сознание

В Клину женщина и ее пятилетняя дочь поели куриных шариков из супермаркета и попали в больницу. Девочка потеряла сознание, а ее мать успела открыть дверь медикам, после чего тоже свалилась с ног.

Подробности сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи диагностировали пищевую токсикоинфекцию. Когда пострадавших привели в чувства, они рассказали, что ели куриные шарики из крупного супермаркета. Магазин расположен недалеко от вокзала.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье спасли девочку, которая ходила с бумажкой в носу. Ребенок две недели не замечал это, пока родители не почувствовали запах из носа. Потребовалась операция.