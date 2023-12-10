Малыш разгрыз ртутный градусник и попал в больницу с отравлением

В Волгоградской области двухлетний ребенок разгрыз градусник и попал в больницу с отравлением ртутью. На данный момент медики делают все необходимое, чтобы спасти его. Об этом сообщает портал «Новости Волгограда».

Мальчик находился дома вместе с мамой. В ходе игры малыш схватил ртутный градусник, чему женщина не придала особого значения. И вот в один момент ребенок потянул градусник в рот и случайно откусил наконечник.

Малышу сразу вызвали бригаду скорой помощи. Врачи сейчас оценивают состояние мальчика как стабильное.

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