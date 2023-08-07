Мальчик хотел стать супергероем и дал укусить себя ядовитому пауку

Восьмилетний мальчик из Боливии поймал ядовитого паука и дал себя укусить, поскольку хотел превратиться в любимого супергероя — Человека-паука.

Ребенка укусила «черная вдова», после чего мальчик посадил насекомое в банку. Со временем ладонь руки стала сильно отекать, но школьник побоялся рассказать об этом родителям.

Однако вскоре мальчик показал маме паука и сообщил о своем замысле. У него появились невыносимые боли в мышцах, и родители срочно отвезли его в больницу.

Отмечается, что медики использовали антидот. Сейчас самочувствие ребенка стабилизировалось.

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