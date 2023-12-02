Любовь Успенская отказалась от выходов в свет ради дочери

Певица Любовь Успенская перестала появляться на разного рода светских мероприятиях, чем вызвала еще более пристальное внимание к себе. Журналистам все-таки удалось встретить звезду и узнать у нее, почему выходы в свет больше не привлекают ее, пишет StarHit.

Накануне, 30 ноября, 69-летняя исполнительница появилась на премии «Золотой граммофон» вместе с дочерью, которая тоже выступает на эстраде. В беседе с журналистами Успенская призналась, что желает девушке точно такой же блестящей карьеры и успеха, как у себя.

Для этого певица даже начала вести затворнический образ жизни. Успенская уже не так часто выходит в свет. По словам звезды, она больше не ездит на тусовки из-за желания плотно работать с командой, в том числе над музыкальным альбомом дочери.

«Все эти выходы только мешают. Исключения — дни рождения моих самых-самых близких людей. Или же какие-то особые концерты, от которых я не могу отказаться», — заявила Любовь.

Ранее Успенская рассказала, почему отказалась от употребления алкоголя. Оказалось, что все дело в зависимости дочери.