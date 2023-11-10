Застрявшая в путях лисица спасла себя, укусив прохожего, об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Мужчина, проходивший ранним утром мимо железнодорожной станции Лаврики, сначала не заметил застрявшую в путях лису. Когда он вдруг почувствовал боль в ноге, понял, что кто-то его укусил. Оказалось, что это была лисица. Она оказалась между стрелками железнодорожного полотна.

Сначала мужчина сфотографировал хищницу и отправил снимок другу, а после решил вызвать на место происшествия спасателей. Сам он в этот момент отправился в больницу, чтобы выяснить, не была ли лиса заражена бешенством.

Сейчас и с мужчиной и с хищницей все в порядке. Спасатели отвезли лису в ветеринарную клинику для обследования.