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08:00, 10 ноября 2023
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Застрявшая в путях лисица спасла себя, укусив прохожего

Застрявшая в путях лисица спасла себя, укусив прохожего

© Freepik

Застрявшая в путях лисица спасла себя, укусив прохожего, об этом сообщает Telegram-канал Фонтанка SPB Online.

Мужчина, проходивший ранним утром мимо железнодорожной станции Лаврики, сначала не заметил застрявшую в путях лису. Когда он вдруг почувствовал боль в ноге, понял, что кто-то его укусил. Оказалось, что это была лисица. Она оказалась между стрелками железнодорожного полотна.

Сначала мужчина сфотографировал хищницу и отправил снимок другу, а после решил вызвать на место происшествия спасателей. Сам он в этот момент отправился в больницу, чтобы выяснить, не была ли лиса заражена бешенством.

Сейчас и с мужчиной и с хищницей все в порядке. Спасатели отвезли лису в ветеринарную клинику для обследования.

Застрявшая в путях лисица спасла себя, укусив прохожего

© Фонтанка SPB Online

Ранее мы писали о том, что в Сочи пилот отвлекся и повредил самолет на 49 миллионов рублей.

Источник фото:Freepik
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#животные
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