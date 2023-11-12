Крокодил атаковал скотовода: мужчина спас себе жизнь с помощью одного хитрого приема

В Австралии крокодил напал на скотовода, но мужчина смог спастись от хищника, укусив его в ответ. Об этом сообщает ABC News.

Все произошло в октябре. Колин Деверо занимался ремонтом заборов у реки и остановился у бессточного водоема. В этот момент его атаковал крокодил.

Хищник начал трясти скотовода и утащил его за собой в воду. Колин всеми силами пытался отбиться от крокодила и ударить его свободной ногой по ребрам.

«Я был в таком неудобном положении... Но я случайно зацепился зубами за его веко. Оно было довольно толстым, как будто держалось за кожу. Я дернул за него, и он отпустил меня», – заявил скотовод.

Как только крокодил отступил, мужчина сразу же побежал к своему автомобилю. Он отметил, что животное еще какое-то время преследовало его, но потом прекратило.

В результате схватки с крокодилом Деверо получил серьезную травму ноги. Он хотел остановить кровотечение и наложил жгут с помощью полотенца и веревки. Через некоторое время брат австралийца отвез его в медучреждение.

Скотовод отметил, что медики на протяжении 10 дней промывали его рану от грязной воды, чтобы не допустить развития бактериальных инфекций. В ноябре мужчине провели операцию по пересадке кожи на ноге. Он до сих пор восстанавливается в больнице.

В конце Деверо заявил, что случившееся натолкнуло его на мысль о смене деятельности.

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