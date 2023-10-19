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13:00, 19 октября 2023
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Крайне редкая патология: у женщины в печени обнаружили эмбрион

Крайне редкая патология: у женщины в печени обнаружили эмбрион

© Stable Diffusion

В одну из московских клиник поступила женщина с крайне редкой патологией — у пациентки обнаружили эмбрион в печени. Жительнице столице РФ пришлось делать операцию, чтобы сохранить здоровье, передает Mosgorzdrav.ru.

Москвичка обратилась в больницу за помощью из-за тянущей боли внизу живота. На ультразвуковом исследовании у женщины заподозрили внематочную беременность. Во время хирургического вмешательства в печени пациентки был обнаружен эмбрион.

Сохранить беременность оказалось невозможным. Поэтому врачи провели операцию и удалили эмбрион из внутреннего органа.

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