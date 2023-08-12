Хотел скоротать вечер: мужчина засунул бутылку газировки в анус и не смог ее достать

Мужчина из Коломенского района провел вечер в компании бутылки газировки, после которого оказался в больнице. Дело в том, что он, желая скоротать вечер, засунул себе емкость в анус, а достать обратно не смог.

54-летний россиянин лично обратился к медикам и признался, что навредил себе не специально. По его словам, он приобрел газировку в стеклянной бутылке, выпил ее, а после ему в голову пришла интересная мысль. В процессе же «игр» тара неожиданно застряла. Сначала мужчина попытался сам достать ее из себя, но ничего не выходило.

Опасаясь, что стекло может попросту лопнуть, житель Коломенского позвонил в скорую помощь, а врачи настояли на госпитализации. К счастью, за это время бутылка действительно не треснула. Однако достать ее все равно было проблематично, поэтому специалисты провели операцию по изъятию.

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