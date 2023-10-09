Хотел почувствовать «прилив сил»: пьяный пенсионер показал детям интимное фото

73-летний житель Могилева показывал детям свой половой орган. Стражи правопорядка уже задержали пожилого мужчину. Об этом сообщает Telegram-канал «Обратная сторона».

Все произошло в одном из местных парков. Сам пенсионер объяснил свой поступок желанием вспомнить молодость, «почувствовать прилив энергии и сил». Он решил купить виагру, спиртное, а потом отправился в парк, где употребил алкоголь и таблетки.

Рядом с мужчиной, на соседней скамейке, сидели две девочки 10 и 12 лет. В один момент местный житель подошел к ним и открыл на мобильном телефоне фотографию своего полового члена.

Девочки испугались и убежали из парка. Дома они рассказали родителям обо всем случившемся. В свою очередь, взрослые обратились за помощью к правоохранителям, которые быстро поймали извращенца.

Ранее мы писали, что в Ленинградской области мужчину задержали после поножовщины.