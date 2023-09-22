Карточный долг: школьника пытали в заброшенном доме из-за отчима-игромана

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию о похищении и пытках школьника в Хабаровском крае. Таким образом отчима девятиклассника хотели заставить вернуть карточный долг, передает РЕН ТВ.

Накануне, 20 сентября, 15-летний мальчик возвращался из школы домой в селе Некрасовка. По дороге его похитил некий мужчина, который позже представился Тесаком. Он увез ученика девятого класса в заброшенный дом и стал пытать. Злоумышленник хотел, что мальчик попросил своего отчима вернуть карточный долг в размере пяти миллионов рублей. Прежде мужчины сидели в одной колонии и были знакомы.

После пыток Тесак привез девятиклассника обратно к школе. Подросток рассказал все отчиму. Тот, в свою очередь, обратился в полицию. По факту случившегося проводится проверка.

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