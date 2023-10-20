Как пасынок рокера Стаса Намина убил брата и бабушку: хронология событий

Стали известны детали убийства тещи и сына основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Пенсионерку и молодого человека нашли мертвыми в подмосковном коттедже. В преступлении сознался пасынок музыканта и рассказал, как все было на самом деле.

По данным СМИ, приемный сын Намина приехал домой к 84-летней бабушке и начал помогать ей по хозяйству. Однако после у мужчины произошел провал в памяти. Придя в себя, он увидел, что пожилая женщина уже мертва. На ее теле были множественные ножевые ранения.

Тогда подозреваемый стал звонить младшему брату. Родной сын музыканта после разговора приехал на такси в деревню. Что произошло в доме, когда он встретился с родственником, до конца неизвестно. К моменту, когда в особняк прибыла их мать, наследника Намина уже не было в живых. Он лежал у входа. А пасынок музыканта был на полу и произносил невнятные фразы о Боге.

Предварительно, опомнившись, подозреваемый попросил мать уйти, а сам позвонил в полицию. На допросе он рассказал, что часто ссорился с родственниками из-за своего образа жизни. Им не нравилось, что он принимает наркотики. Однако самого убийства он не помнит.

К слову, в 2007 году мужчина уже убивал человека в нетрезвом состоянии. В новогодние праздники он сбил насмерть женщину на пешеходном переходе. Также известно, что 20 лет назад он проходил лечение у психиатра после неудачной попытки свести счеты с жизнью.

Ранее трехлетняя девочка с опухолью мозга умерла после 12 часов ожидания реанимобиля.

Источник: РЕН ТВ.