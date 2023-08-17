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03:00, 17 августа 2023
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К такому их жизнь не готовила: пассажиры самолета провели 6 часов без туалета

К такому их жизнь не готовила: пассажиры самолета провели 6 часов без туалета

© freepik

Пассажирам самолета зарубежной авиакомпании пришлось провести 6 часов без туалета. Дело в том, что после приземления борта люди не смогли покинуть свои места и попасть в аэропорт. Все это время уборная самолета была закрыта по техническим причинам: она сломалась и забилась отходами. Вот почему на несколько часов пассажирам пришлось терпеть и проверять на прочность свой мочевой пузырь. Правда, не всем это удалось.

Для одной девочки ожидание стало невыносимым, и именно поэтому ее мать пошла на крайние меры. Так, женщине пришлось отдать наследнице сумку, чтобы та смогла испражниться в проходе воздушного судна.

Источник фото:freepik
Источник:Lenta.Ru
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strasti.ru, 2023 г. 18+

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